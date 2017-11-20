صحيفة بريطانية: تصعيد الشرق الأوسط ينذر بحرب عالمية ثالثة on November 20, 2017

قالت صحيفة “صنداي إكسبريس” البريطانية إن التحذير شديد اللهجة الذي أطلقته المملكة من الجامعة العربية بالقاهرة ضد إيران ووكلائها بمنطقة الشرق الأوسط بمثابة تصعيد قوي يثير المخاوف باندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الجبير كثف هجومه على النظام الإيراني وحزب الله وكذلك نظراؤه من وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة.

أكد الجبير خلال كلمته أن المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان السافر لإيران وأنها لن تتوانى في الدفاع عن نفسها والحفاظ على أمن وسلامة شبعها.

وأضاف الجبير أن “الصاروخ الغادر الذي أطلقه الحوثيون على عاصمة السعودية يعكس الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد المملكة، التي شهدت إطلاق 80 صاروخا تحمل الهوية الإيرانية عبر عميلها الحوثي في اليمن تعرضت لها مختلف مدن المملكة.

واعتبر أن “السكوت عن هذه الاعتداءات الغاشمة لإيران عبر عملائها في المنطقة، لن يجعل أي عاصمة دولة عربية في أمان من هذه الصواريخ الباليستية”.

وفى السياق ذاته، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تصريح صحفي، الأحد (19 نوفمبر 2017)، إن البيان الختامي للاجتماع الطارئ لـ “وزراء الخارجية العرب” نص على أن “حزب الله ” منظمة إرهابية، مشيرا إلى أنه لا يستبعد اللجوء إلي مجلس الأمن الدولي كخطوة مقبلة لمواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.

من جانبه، أوضح وزير خارجية جيبوتي أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي جرى بطلب من السعودية، أدان التدخل الإيراني السافر في شؤون المنطقة، لافتًا إلى أن الوفد اللبناني تحفظ على بعض بنود البيان الختامي المتعلقة بحزب الله.

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