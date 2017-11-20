تحذير من تسونامي بعد زلزال قرب كاليدونيا الجديدة on November 20, 2017

وقع زلزال تحت البحر بلغت قوته سبع درجات على بعد 82 كيلومتراً شرق جزر لويالتي التابعة لكاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي، اليوم الإثنين، مما أدى إلى صدور تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) للسواحل في محيط 300 كيلومتر من مركز وقوع الزلزال.

والزلزال الذي قالت تقارير أولية إن “وته 7.3 درجة هو ثاني أكبر هزة أرضية في نفس المنطقة في أقل من 24 ساعة والثالثة في غضون شهر”.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن “زلزالاً وقع الساعة 9.43 صباحاً بالتوقيت المحلي (2243 بتوقيت غرينتش الأحد) على عمق ضحل يبلغ عشرة كيلومترات إلى الشرق من جزر لويالتي النائية”.

وقال مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي، إن “هناك احتمالاً لوقوع موجات مد بطول سواحل كاليدونيا الجديدة وبالقرب من فانواتو في جنوب المحيط الهادي”.

وكاليدونيا الجديدة تابعة لفرنسا وتتألف من سلسلة جزر.

التعليقات