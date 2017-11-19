عاجل: زلزال يضرب قرب سواحل كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادئ on November 19, 2017

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، بأن زلزالا بقوة 6,4 درجة على مقياس ريختر هز سواحل منطقة كاليدونيا الجديدة الفرنسية في المحيط الهادئ.

وأضافت أن الزلزال وقع في الساعة 9:25 صباحا بتوقيت غرينيتش، مشيرة إلى أن مركزه يقع على بعد 74 كيلومترا شرقي جزر لويالتي في كاليدونيا الجديدة وعلى عمق 13 كيلومترا.

وقال مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ في بيان إنه من غير المتوقع أن يتسبب هذا الزلزال في ظهور أمواج تسونامي في المحيط الهادئ، كما يستبعد أن تهدد هذه الأمواج ولاية هاواي الأمريكية.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا

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