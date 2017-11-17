كوريا الشمالية عن رئيس وزراء أستراليا: “قط من ورق” on November 17, 2017

هاجم نائب وزير خارجية كوريا الشمالية تشوى هوى تشول، رئيس وزراء أستراليا الذي اتهم كوريا بأنها أكثر الدول الإجرامية ووصفه بأنه «قط من ورق».

وقال المسؤول الكوري في بيان له، إن أستراليا ترتكب خطايا بحق الشعب الكوري وأضاف: ليس من المستغرب أن يسخر رئيس الوزراء في الدول المجاورة “كقطط ورق يختبئ خلف نمر ورقي يحمل اسم ترامب”.

وتابع: يتعين على رئيس الوزراء الأسترالي التخلي عن اليقظة التي يمكن أن تحقق نوعًا من «الوحدة» و«الضغط» من تقدم كوريا التي تسير قدما تحت راية التنمية الذاتية، وأنه يجب أن يشاهد فمه في ضوء واقعة رائعة، وقوة كوريا الديمقراطية التي لا تقهر.

وفي سياق متصل قالت كوريا الشمالية على لسان مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، إنَّ مجلس الأمن الدولي، الذي تتمثل مهمته في ضمان السلام والأمن العالميين، لا يزال يغض الطرف عن المناورات الحربية النووية في الولايات المتحدة التي تتوق إلى تحقيق كارثة للبشرية، مما يثير قلقا بالغًا إزاء ازدواجية معايير مجلس الأمن.

وتساءل المندوب في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة هل تجري المناورات الحربية النووية في شبه الجزيرة الكورية وحولها، التي تقوم بها الولايات المتحدة لمدة عام كامل دون انقطاع على الإطلاق يستهدف دولة ذات سيادة تتفق مع هدف ميثاق الأمم المتحدة، وهو الحفاظ على السلام والأمن؟

كما طالب من الأمين العام أن يلفت انتباه مجلس الأمن الدولي بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة إلى الخطر الذي تمثله المناورات الحربية النووية الأمريكية التي تشكل تهديدًا واضحًا للسلم والأمن الدوليين.

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