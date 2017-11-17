كارتر: لا يمكن لترامب شن هجوم نووي بضغطة زر on November 17, 2017

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال اشتون كارتر، وزير الدفاع الأمريكي السابق في عهد الرئيس، باراك أوباما، إنه لا يوجد “زر” يمكن من خلاله شن هجوم نووي كامل وكاسح بمجرد ضغط الرئيس الأمريكي عليه كما هو مفهوم لدى البعض.

جاء ذلك في مقابلة حصرية لكارتر مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: “هناك عملية، عملية تشاورية للقيام بذلك (شن هجوم نووي).. العملية تشاورية تضم كلا من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وغيرهم من المسؤولين مثل وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ورئيس الاستخبارات القومية ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية.. بهذه الطريقة يتم التحضير لذلك وسط عملية بحث مستمرة عن خيارات أخرى.”

وتابع قائلا: “الناس لديها فكرة خاطئة عن وجود زر يضغط بشكل فردي (من قبل الرئيس الأمريكي لشن هجوم نووي).. وأنا أقول لا، هناك عملية.. ونحن بعيدون جدا عن مثل هذا الأمر فيما يتعلق بكوريا الشمالية..”

وتأتي تصريحات كارتر بعد المخاوف التي عبر عنها السيناتور الأمريكي، كريس ميرفي، الثلاثاء، قائلا إنه “قلق من إصدار الرئيس الأمريكي غير المستقر لأمر بشن هجوم نووي كاسح لا يتماشى مع مصالح الأمن القومي الأمريكي.”

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