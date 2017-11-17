إبطال مفعول قنابل فى 3 مدن بإيطاليا on November 17, 2017

انفجرت قنبلتان، اليوم، فى فلورنسا وميلانو، بينما قالت الشرطة الإيطالية فى مدينة ليفورنو، إنها عثرت على متفجرات محلية الصنع فى سيارة خلال عملية تفتيش روتينية بأحد الشوارع.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، تم استدعاء خبراء إبطال مفعول القنابل فى ميلانو عندما لوحظ وجود ما يشبه المتفجرات خارج محكمة العدل بالمدينة

وقالت تقارير إنه كان حقيقة عبارة عن مطحنة للماريجوانا.

وفى فلورنسا، تم تفجير حقيبة مريبة وردية اللون بشكل محكم بعدما تم تركها فى بيتزا دومو أي على بعد مسافة صغيرة من كاتدرائية المدينة. وتم بشكل مؤقت إخلاء المنطقة التي هي مقصد سياحي.

وفى ليفورنو، عثر رجال الشرطة فى بلدة ساحلية على بعد 90 كيلومترا غربى فلورنسا على أربع قنابل محلية الصنع يمكن أن تنفجر عن بعد وذلك فى حقيبة تسوق وضعت على مقعد الركاب باحدى السيارات.

وقالت الشرطة فى بيان إن السائق هو من سكان البلدة وله سوابق جنائية لكن لا توجد له صلات واضحة مع منظمة إرهابية.

وأضافت الشرطة أنه على الرغم من أن دوافعه غير واضحة، تم اتهامه بحيازة متفجرات بشكل غير قانوني ووضع رهن الإقامة الجبرية.

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