عاجل: مقتل وإصابة 7 أشخاص في اشتباكات جنوب شرق تركيا on November 16, 2017

أعلن الجيش التركي مقتل 6 أشخاص وإصابة آخر خلال اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا وشمال العراق .

و قال الجيش – وفقا لقناة “سكاي نيوز” اليوم – أن مسلحي حزب العمال الكردستاني قتلوا اثنين من جنوده وأصابوا آخر في منطقة أفاشين باسيان شمال العراق، مضيفا أن 4 مسلحين قتلوا في اشتباكات أخرى بإقليم تونجلي في جنوب شرق تركيا .

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وحزب العمال الكردستاني انهار في يوليو 2015، وشهد جنوب شرق تركيا بعد ذلك بعضا من أسوأ أعمال العنف منذ بدأ الحزب تمرده في 1984 .

وقتل أكثر من 40 ألف شخص معظمهم أكراد في الصراع، وتصنف تركيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

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