تحطم طائرة روسية في إقليم خاباروفسك on November 15, 2017

قتل 8 أشخاص وتم إنقاذ طفلة بتحطم طائرة ركاب صغيرة الأربعاء، في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي، حسبما أفادت وكالة انترفاكس.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، أن طائرة من نوع “ليت إل-410 تربوليت” Let L-410 Turbolet تحطمت لدى هبوطها في أحد المطارات المحلية، بعد رحلة من خاباروفسك عاصمة الإقليم.

وأضاف المصدر، أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 7 ركاب، إضافة إلى طاقم يتكون من طيارين.

وبحسب المعلومات الأولية، لقي ستة أشخاص مصرعهم في الحادث، بينما تم إنقاذ طفرة عمرها 4 سنوات، ونقلت إلى مستشفى في حالة خطرة.

يذكر أن L-410 هي طائرة متعددة الأغراض ذات محركين، يمكن استخدامها في الظروف الطبيعية الصعبة وفي مطارات ذات مدارج قصيرة. وهي قادرة على نقل 19 شخصا أو نقل شحنة بوزن 1,8 طن إلى مسافة تبلغ 1500 كيلومتر.

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