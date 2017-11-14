فيديو.. النعاس يغلب ترامب خلال مأدبة رسمية on November 14, 2017

جاءت جولة ترامب الآسيوية التي بدأها الأسبوع الماضي بحضور قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ لتؤكد أن سلوك الرئيس الأمريكي خلال زيارته التاريخية للمملكة سيبقى الأفضل خلال جميع جولاته الخارجية.

ونشر موقع “ليبرال موانتن” مقطع فيديو قال إنه يرصد أكثر تصرف غير متوقع وغير دبلوماسي قام به الرئيس ترامب والذي جعل الوفد المصاحب له يخشى من أن يتسبب هذا التصرف في إثارة حفيظة الحكومة والشعب الفيتناميين.

ويرصد المقطع الوقت الصعب الذي جابهه الرئيس الأمريكي وهو يحاول التركيز ومغالبة النعاس خلال مأدبة رسمية في فيتنام .

وظهر ترامب وهو يفتح ويغلق عينيه مرارًا خلال المأدبة الرسمية التي أقيمت على شرفه، وخلال المأدبة قام الرئيس الفيتنامي بإلقاء كلمة وكانت هناك مترجمة تترجم من الفيتنامية إلى الإنجليزية. وعندما اختتم الرئيس الفيتنامي تران تشي كوانج خطابه قام ترامب برفع كوب من الشراب الداكن لنظيره الأجنبي والذي أكد مسؤول في البيت الأبيض أنه كان مشروب كوكاكولا دايت.

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