‏⁧‫عاجل‬⁩: هزة أرضية‬⁩ جديدة تضرب ⁧‫ايران‬⁩ ‏ ⁧‫ on November 13, 2017

‏⁧عاجل⁩: هزة أرضية⁩ جديدة تضرب ⁧ايران⁩ ‏ ⁧

‏هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 على مقياس ريختر تضرب منطقة قصر شيرين الحدودية في إيران

لزلازل تضرب آسيا وأمريكا الوسطى .. و1100 قتيل وجريح حصيلة الضحايا بإيران و 106 بالعراق.. والهلال الأحمر : 70 ألف نسمة بحاجة لمساكن مؤقتة.. والمركز السعودي: طهران الأكثر تضررا.

وكان وقع زلزال بقوة 7,3 درجة، على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرقي مدينة السليمانية التي تقع على الحدود العراقية الإيرانية، تأثرت به الكويت وإيران والسعودية والإمارات ، وذلك في وقت متأخر من مساء امس الأحد.

وذكر مسئول أرصاد عراقي أن زلزالا قويا ضرب مناطق واسعة من العراق أمس الأحد بما في ذلك العاصمة بغداد، فيما أكد مسئولون عراقيون أن حصيلة قتلى الهزة الأرضية وصلت حتى الآن إلى 6 أشخاص، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 100 شخص.

وفي إقليم كردستان العراق، وصل عدد المصابين إلى أكثر من 100 والوفيات إلى 4 حتى الآن.

وقالت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية إن محافظة كرمانشاه الإيرانية تأثرت بشدة بالهزة الأرضية، مشيرةً إلى أن أهالي محافظات سنندج وايلام وجهار محال بختياري وبوشهر وخوزستان وزنجان واذربيجان الغربية واذربيجان الشرقية، شعروا بهذا الزلزال.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الهزة الأرضية التي تأثرت بها البلاد كانت خفيفة ولم تسفر عن وقوع أي ضحايا.

وفي المملكة العربية السعودية، أعلن السفير السعودي لدى العراق، عبد العزيز الشمري، أن المملكة أمرت بإخلاء مبنى سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، وقال في تصريحات لصحيفة “الرياض” السعودية: “جميع منسوبي السفارة والمواطنين السعوديين في العراق بخير ولا يوجد أي إصابات جراء الهزة الأرضية التي ضربت العراق”.

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