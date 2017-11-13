عاجل 🔴 تضرر مفاعل “آراك” النووي الإيراني جراء الزلزال on November 13, 2017









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انباء غير مؤكدة عن تضرر مفاعل (آراك)النووي الإيراني جراء الزلزال الذي ضرب غرب ايران مساء اليوم والمعلومات تشير الى حدوث تسرب خطير منه واخلاء للمنطقه من المدنيين في زلزال خلفعشرات القتلى ومئات الجرحى في ايران والعراق بسبب الزلزال .

ومفاعل أراك لماء الثقیل ألمعروفة ب IR-40 واحد من أكبر المنشأت النووية في إيران ويقع فی 75 كيلو متر شمال غرب آراك (إيران) و 5 كيلو متر عن مدینة خنداب.

ن هذا المفاعل النووي ينتج منتجات تشتمل على الماء الثقیل و الماء الخفیف التي تکون من منتجات الماء الثقیل. كما وان مفاعل اراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة، يهدف إلى إجراء أبحاث وإنتاج نظائر مشعة تستخدم لعلاج مرضى السرطان، لكنه قادر أيضا على إنتاج البلوتونيوم الذي يستخدم نظريا في صنع القنبلة نووية.[5] و لکن تذكر إيران أن المفاعل لن تستخدم إلا لأغراض البحث والتطوير، وإنتاج النظائر الطبية والصناعية.

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