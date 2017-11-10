قراصنة يخترقون محطة إذاعية بالسويد ويذيعون أغنية داعمة لداعش on November 10, 2017

أعلنت محطة راديو في السويد ، أن قراصنة اخترقوا برنامجها الصباحي وأذاعوا أغنية باللغة الإنجليزية تدعو للانضمام لتنظيم “داعش”.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أنه تم تشغيل الأغنية صباح اليوم لمدة 30 دقيقة على محطة “مكس ميجا بول” الإذاعية الخاصة والكائنة بمدينة مالمو الكبرى.

وقال المتحدث باسم الشركة المالكة للمحطة جيكوب جرافتسمن إنه سيتم الإبلاغ عن الحادث للشرطة والوكالات الأمنية الحكومية المختصة بمراقبة الأنشطة الإلكترونية.

يذكر أن المحطة الإذاعية هي جزء من شبكة محطات إذاعية تبث في 24 مدينة بأنحاء البلاد ويقدر عدد المستمعين إليها بقرابة 91 بالمئة من الشعب السويدي البالغ عدده 10 ملايين شخص.

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