عاجل من فرنسا .. منفذ هجوم الدهس غير مدرج على قوائم الإرهاب on November 10, 2017

عاجل من فرنسا .. منفذ هجوم الدهس غير مدرج على قوائم الإرهاب.



أفادت مصادر أمنية فرنسية بإصابة ثلاثة أشخاص إثر قيام شخص بدفع سيارته نحو مجموعة من الشباب كانوا متواجدين بالقرب من مدرسة “سان اكزوبري دو بلانياك” بمنطقة “هوت جارون” بجنوب غرب فرنسا.

وذكرت المصادر أن الشرطة أوقفت سائق السيارة الذي اعترف أنه عمد دهس الأشخاص في طريقه، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الجاني غير مدرج على القائمة “إس” للتطرف، ولكنه معروف لدى الشرطة في قضايا حق عام، فيما فتحت شرطة تولوز القضائية تحقيقا في الحادث.

ومن جانبها، أشارت قناة “بي اف ام” الإخبارية الفرنسية إلى إصابة ٣ طلاب صينيين بينهم اثنان حالاتهما خطرة ولا يوجد ما يرجح فرضية العمل الإرهابي حتى الآن.

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