خفر السواحل الإيطالي يعلن إنقاذ 700 مهاجر و23 جثة في عملية واحدة on November 4, 2017

قال متحدث باسم خفر السواحل الإيطالي إن عمال إنقاذ انتشلوا نحو 700 مهاجر في البحر المتوسط وعثروا على 23 جثة خلال عملية واحدة نفذت يوم الجمعة في ثاني حادث يؤدي لغرق عدد من الأشخاص في المنطقة هذا الأسبوع. وبعد ثلاثة أعوام تقريبا من تدفق مهاجرين بأعداد غفيرة قل عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا بشكل ملحوظ منذ يوليو تموز عندما أبرمت روما اتفاقا مع ليبيا لوقف تدفق المهاجرين مما أصبح مسارا رئيسيا لمهربي البشر.

وقالت المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي (صوفيا) في صفحتها على فيسبوك إن سفينة إسبانية تابعة لها انتشلت الجثث و64 ناجيا من قارب مطاطي كان يغرق. وأضافت ”يوم عصيب في وسط البحر المتوسط“ مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ بدأت في الصباح الباكر. وقال المتحدث إن ست عمليات إنقاذ نفذت في وسط البحر المتوسط في مسار بين ليبيا والحدود الجنوبية لأوروبا على مدار يوم‭ ‬الجمعة مما يجعله من أكثر الأيام ازدحاما في عمليات الإنقاذ في الأشهر الماضية. وعثر على سبع جثث فيما تم إنقاذ 900 شخص يوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن المهاجرين جاءوا من دول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى ومن باكستان وليبيا وبنجلادش والجزائر ومصر ونيبال والمغرب وسريلانكا واليمن وسوريا والأردن ولبنان. وغرق ثلاثة أشخاص في بحر إيجة يوم الجمعة فيما ظل ستة في عداد المفقودين وتم إنقاذ العشرات لدى محاولتهم الوصول إلى اليونان.

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