فيديو.. لحظة إلقاء القبض على منفذ هجوم مانهاتن on November 3, 2017

نشرت قناة «روسيا اليوم» مقطع فيديو يتضمن لحظة إلقاء القبض على منفذ هجوم مانهاتن.

وظهر في المقطع لحظة إلقاء القبض من قبل شرطة نيويورك على منفذ هجوم مانهاتن، سايبوف البالغ من العمر 34 عاما، وذلك بعد إطلاق النار عليه، وطرحوه أرضا وانقضوا عليه ليضعوا في يده الإسورة الحديدية «كلبشات» وادخلوه سيارة الشرطة وسط تأمين شديد.

يذكر أن مواطنا أوزبكستانيا يدعى سايفولو هابيبولايفيتش سايبوف نفذ هجوما على مدينة مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية عقب دهسه عدد من المارة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

التعليقات