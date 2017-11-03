عالِم أمريكي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص ترامب on November 3, 2017

أعلن العالم المؤرخ، كيفين بيت، من جامعة بيولا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن اكتشاف لا يصدق، مشيرا إلى أنه من الممكن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينحدر من سلالة قبائل “كاريب” من أكلة لحوم البشر الذين كانوا في العصور الوسطى، حسبما ذكرت شبكة “سبوتنيك” الروسية.

واطلع المؤرخ على قضية بيتر ستوب، حيث عرف هذا الإسم في القرون الوسطى بالسفاح (قاتل متسلسل) ومن أكلة لحوم البشر الذين عقدوا صفقة مع الشيطان ليصبحوا بعد ذلك قادرين على التحول إلى ذئاب.

وأشار المؤرخ إلى أن ستوب أعدم في 1589، حيث تم تنفيذ الحكم على عشيقته أيضا، كاتارينا ترامب، والتي تم اتهامها بالمساهمة في جرائم ستوب البشعة.

واهتم المؤرخ بورود ذكر الاسم الشهير “ترامب” ، ولهذا السبب قرر مواصل دراسة تاريخ عشيقة السفاح.

وبعد بحوث طويلة عن الأدلة، وجد المؤرخ وفريقه أدلة على أن كاتارينا ترامب قد تكون سلفا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

كما تبين، أن لدى ترامب سلفا كان يدعى هانز ترامبف الثاني، الذى ولد فى عام 1559 فى مدينة كانت تسمى كالستادت فى ألمانيا.

وكان هو صلة الوصل بين الرئيس الأمريكى الحالى والسفاح بيتر ستوب من أكلة لحوم البشر.

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