الرئيس ماكرون يرد على مراهقة بريطانية بـ”قصيدة” on November 3, 2017



رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على مراهقة بريطانية تدعى صوفي أرسلت قصيدة عن برج إيفل للرئاسة الفرنسية.

ونشرت السفارة الفرنسية في بريطانيا على “تويتر، قصيدة ماكرون بالفرنسية، بمناسبة عيد ميلاد صوفي الثالث عشر.

كما نشرت السفارة رسالة معايدة لصوفي مرفقة بقصيدتها ورد الرئيس الفرنسي -المعروف عنه شغفه بالأدب- عليها.

وكانت صوفي قد ألّفت هذه القصيدة خلال زيارة إلى باريس. بحسب “روسيا اليوم”.

وكتب الرئيس الفرنسي شخصيًّا هذه القصيدة التي تولت السفارة ترجمتها لاحقًا، بحسب الإليزيه.

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