العقيد الخائن.. فضيحة جنسية تهز الجيش الهندي on November 2, 2017

فتح الجيش الهندي تحقيقا بحق عقيد، بعد أن تم ضبطه في وضع مخل مع زوجة ضابط يعمل تحت إمرته، حسبما أفادت تقارير صحفية هندية.

وقالت صحيفة “هندوستان تايمز” إن الفضيحة التي سببت ضجة في أوساط الجيش، دفعت المسؤولين لفتح تحقيق بحق العقيد الذي انخرط في علاقة مع زوجة ملازم داخل منزل الأخير، في مدينة باثيندا بإقليم البنجاب.

وأكدت مصادر الصحيفة أن الشرطة العسكرية داهمت منزل الملازم في الثالثة صباحا يوم 26 أكتوبر الماضي، بعد مزاعم بشأن علاقة بين المقدم وزوجة الملازم الذي لم يكن بالمنزل، لتضبطهما متلبسين.

ونقل الاثنان إلى المستشفى لإجراء كشف طبي، فيما أمرت السلطات العسكرية بنقل العقيد إلى إدارة أخرى حتى الانتهاء من التحقيق.

ونقلت “هندوستان تايمز” عن ضابط قوله: “الجيش له قرارات صارمة في مثل هذه الأحداث وسلوك الضباط يجب أن يكون فوق الشبهات”.

وحسب القانون العسكري الهندي، قد تصل عقوبته إلى السجن لمدة 5 سنوات، فضلا عن الفصل من الخدمة.

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