فقدان أسرة أمريكية في البرازيل بعد هجوم قراصنة عليها on November 1, 2017

أفادت قناة “جلوبو نيوز” التلفزيونية البرازيلية، اليوم الأربعاء، بأن عائلة أمريكية فقدت في البرازيل بعدما تعرضت العبارة التي كانت تقلهم لهجوم من جانب قراصنة.

وكان زوجان وابنتاهما جزءاً من مجموعة تستقل العبارة في نهر الأمازون، قادمة من مدينة بيليم بولاية بارا شمالي البلاد في طريقها إلى ماكابا في ولاية أمابا المجاورة يوم الأحد الماضي.

وهاجم القراصنة العبارة، وسلبوا ركابها متاعهم واحتجزوهم داخلها. لكن الأسرة الأمريكية فقدت.

وأرسلت السلطات مروحية للبحث عن الأسرة، وفقاً لموقع “جي 1”.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، لقت سائحة بريطانية حتفها في منطقة الأمازون بعد أن هاجم القراصنة زورقها.

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