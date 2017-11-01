عاجل.. الشرطة الأمريكية تنتشر بمحيط موقع حادث مانهاتن الإرهابى on November 1, 2017

انتشرت الشرطة الأمريكية، منذ قليل، بشكل مكثف فى محيط موقع حادث منهاتن الإرهابى، فى نيويورك.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يدرس فكرة إرسال منفذ هجوم مانهاتن إلى معتقل جونتانامو، وفقًا لـ”سكاى نيوز”.

وأوضحت الشرطة الأمريكية فى بيان لها، أمس الثلاثاء، أن سائق الشاحنة المنفذ لحادث مانهاتن، تم نقله للمستشفى بعد إصابته برصاص الأمن.

كانت وسائل إعلام أمريكية، أعلنت وقوع قتلى وجرحى فى حادث دهس، أمس، أعقبه إطلاق نار فى مانهاتن بنيويورك بالولايات المتحدة، وتمكنت قوات الشرطة الأمريكية من ضبط منفذ الحادث، وقالت إنها تتعامل مع الحادث باعتباره إرهابيًا.

التعليقات