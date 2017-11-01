روسيا: مستعدون لمساعدة أمريكا في تحقيق هجوم نيويورك الإرهابي on November 1, 2017

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن روسيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في التحقيق في الهجوم الإرهابي في نيويورك.

قتلى في حادث دهس وإطلاق نار في نيويورك

وقال إن “مكافحة الإرهاب فوق الخلافات بين الدول”.

وحسب “رويترز” قال مصدران بالحكومة الأمريكية إن السلطات تتعامل مع حادث الدهس الذي صدمت فيه سيارة مسرعة مجموعة من الناس في منطقة مانهاتن السفلى بمدينة نيويورك على أنه عمل إرهابي.

وقال المصدران إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) انضم لشرطة مدينة نيويورك في التحقيق في ملابسات الحادث.

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