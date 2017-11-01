الإرهاب يضرب بجوار نصب 11 سبتمبر فى منهاتن.. مقتل 8 وإصابة 12 فى حادث دهس وإطلاق نار on November 1, 2017

٨ أشخاص قتلوا وجرح 15 آخرون، بحادث دهس جنوب منهاتن بنيويورك الثلاثاء.

وأعلنت شرطة نيويورك أنها ألقت القبض على شخص بعد إطلاق نار، سبقته عملية دهس بشاحنة.

وأوضح مراسل “العربية” أن منفذ هجوم منهاتن يميني متطرف يدعي سام بايت، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي، “إف بي آي”، يتعامل مع الحادث على أنه “عمل إرهابي”.

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت أن عدة جرحى أصيبوا في إطلاق نار بمنطقة منهاتن في نيويورك. وشهدت نيويورك انتشاراً أمنياً مكثفاً للشرطة بعد إطلاق النار.

لاحقاً، قالت وسائل إعلام محلية إن حادثاً وقع حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) بين شاحنة ومركبات أخرى، وعندها بادر أحد السائقين إلى إطلاق النار من حوله.

وقال متحدث باسم البلدية إن الحادثة انتهت و”لم يعد هناك أي تهديد”.

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