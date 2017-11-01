اكتشاف “وحش بحري” عاش قبل 150 مليون عام on November 1, 2017

اكتشف علماء آثار في الهند، حفريات تعود إلى إكصور (جنس من الزواحف البحرية المنقرضة) ينتمي إلى العصر الجوراسي (عصر الديناصورات).

وبحسب ما نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فقد عاش الإكصور الذي استكشفت حفرياته، قبل 152 مليون سنة.

وجرى العثور على الحفريات بعد 1500 ساعة كاملة من أعمال الحفر، وتم إيجاده سليما ولم تنقص منه سوى أجزاء من الجمجمة وعظام الذيل والزعنفة.

وأظهر فحص أسنان الزاحف البحري أنه كان يتغذى على الأمونيات وهي حيوان بحري غير فقاري، ينتمي إلى طائفة الرأسقدميات.

ويأمل الباحثون أن يساعد الاكتشاف العلماء المختصين في الحفريات على اكتشاف الطريقة التي انتشرت بها الحفريات البحرية في العالم.

واستغرق العصر الجوراسي 65 مليون سنة، ويعود اسمه إلى جبال جورا حيث وجدت أحجار جيرية وبحرية تكونت في عصر الديناصورات العملاقة.

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