ترامب يعلن الطوارئ on September 6, 2017



«إرما» يقترب من فلوريدا.. وترامب يعلن الطوارئ

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، إن العاصفة إرما تحولت إلى إعصار من الدرجة الخامسة، الثلاثاء، موضحا أن سرعة الرياح بلغت 220 كيلومترا في الساعة. ووفقاً لموقع سكاي نيوز عربية، تعد إرما أقوى عاصفة يجري تسجيلها على المحيط الأطلسي حتى الآن، ومن المتوقع أن تضرب جزر ليوارد، في وقت مبكر من الأربعاء، ومن هناك ستواصل مسارها عبر بورتو ريكو والجزر العذراء الأميركية والبهاماس وكوبا. ويرتقب أن تضرب العاصفة ولاية فلوريدا، حيث تسبب إعصار “ويلما”، سنة 2015، بمقتل 90 شخصا، وأعلنت الولاية الجنوبية حالة الطوارئ تحسبا للأسوأ. وسجلت أجهزة رصد الزلازل في الولايات المتحدة، هزات جراء اقتراب العاصفة إرما، وهو ما ينذر بإعصار قد يكون أسوأ من سابقة “هارفي”. وما زالت تداعيات إعصار هارفي تتوالى، مع خسائر مالية قُدرت في تكساس وحدها بنحو مائة وخمسين مليار دولار، وخسائر في الأوراح ارتفعت إلى ستين قتيلا حتى الآن. وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا وبورتو ريكو والجزر العذراء.

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