تحقيق بشأن تحطم مقاتلة عراقية في أميركا on September 6, 2017

أعلنت وزارة الدفاع العراقية الأربعاء فتح تحقيق مشترك في حادث تحطم الطائرة العراقية (أف-16) في الولايات المتحدة الأميركية أثناء طلعة تدريبية هناك.

وذكرت الوزارة في بيان ان الطائرة العراقية تحطمت في ولاية (أريزونا) الأميركية فجر الأربعاء بتوقيت بغداد، أثناء طلعة تدريبية جوية أسفرت عن مقتل أحد طياري القوة الجوية العراقية.

ووضحت الوزارة في البيان إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ينوي فتح تحقيق حول الحادث.

ويذكر إن عددا من الطيارين العراقيين يتلقون التدريب حاليا في (أريزونا) على قيادة الطائرات التي تعاقد العراق على شرائها من الولايات المتحدة الأميركية.

التعليقات