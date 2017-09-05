وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن الاستعداد لتدمير كوريا الشمالية on September 5, 2017

بلوشينكو:

شارك وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في اجتماع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الذي دعا إليه الرئيس دونالد ترامب. وصرح بعد انتهائه بأن بمستطاع الولايات المتحدة تدمير كوريا الشمالية. وبحسب قوله، لدى واشنطن جميع الإمكانات اللازمة للحماية من تهديدات كوريا الشمالية، التي أعلنت سلطاتها رسميا عن نجاح اختبار قنبلتها الهيدروجينية. وقال ماتيس: “نحن لا نسعى للتدمير للكامل لأي دولة بما في ذلك كوريا الشمالية… لقد قلت، لدينا خيارات عديدة بشأن كيفية تحقيق ذلك”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة جاهزة دائما عسكريا للرد على أي تهديد، بما في ذلك التهديد الموجه إلى الحلفاء؛ مؤكدا أن “أي تهديد لأراضي الولايات المتحدة أو لأراضي حلفائنا سيواجه ردا عسكريا هائلا ومتفوقا”.

وأشار ماتيس إلى أن الرئيس ترامب اطلع على الخيارات العسكرية لتطور الأوضاع حول شبه الجزيرة الكورية. وقال: “لدينا خيارات عسكرية كثيرة، وقد طلب الرئيس الاطلاع عليها. ونحن قلنا بوضوح إن لدينا الإمكانات اللازمة للدفاع عن أنفسنا وعن حليفتينا – اليابان وكوريا الجنوبية ضد أي هجمات. وإن التزاماتنا امام الحلفاء لا تتزعزع”.

وقد شارك في هذا الاجتماع، إضافة إلى وزير الدفاع، كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي ومسؤولون كبار في الدوائر العسكرية. وقبيل الاجتماع رد الرئيس ترامب على سؤال فيما إذا كان لدى واشنطن خطة للرد على التجربة النووية الأخيرة لبيونغ يانغ، وقال “سنرى”، بحسب رويترز.

هذا، ويذكر أن سلطات كوريا الشمالية أعلنت رسميا عن نجاح تجربة نووية جديدة، حيث تم في هذه المرة اختبار رأس نووي حراري (هيدروجيني) يمكن تركيبه على صاروخ بالستي عابر للقارات.

إعداد كامل توما

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