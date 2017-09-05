هبوط اضطراري لطائرة يابانية عقب اصطدام طائر بمحركها on September 5, 2017

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية اضطراريا اليوم الثلاثاء في مطار “هانيدا” الدولي بالعاصمة “طوكيو”، وذلك بعدما أبلغ قائدها عن اصطدام طائر بمحرك الطائرة أثناء اقلاعه.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن لقطات تلفزيونية أظهرت تصاعد ألسنة اللهب من المحرك الأيسر للطائرة وهي من طراز “بوينج 777” وكانت تقل 233 راكبا و15 من أفراد طاقمها.

من جانبها، قالت الخطوط الجوية اليابانية إن قائد الطائرة التي كانت متجهة إلى مدينة “نيويورك” الأمريكية طلب الهبوط اضطراريا عقب دقائق من إقلاعه، مشيرة إلى أن الطائرة عادت إلى المطار عقب ساعة من إقلاعها ولم ترد أية معلومات عن وقوع إصابات بين الركاب.

وأضافت الخطوط الجوية اليابانية أنها ستقوم بفحص محرك الطائرة.

التعليقات