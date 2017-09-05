موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية معرض لخطر الانهيار on September 5, 2017

قال خبير صيني إن موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية معرض لخطر الانهيار، بسبب الصدمات الزلزالية المتكررة، وذلك بعد أن أعلنت كوريا الشمالية، إجراء تجربتها النووية السادسة، مدعية أنها استخدمت قنبلة هيدروجينية.

ويعتقد أن موقع بونجى- ري الجبلي للتجارب النووية هو موقع جميع التجارب الخمسة الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، وقال أحد الباحثين إن “أي تفجيرات أخرى قد تتسبب في انهيار الجبل بأكمله”، بحسب ما أوردت صحيفة إندبندنت البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وقال وانغ نايان، من الجمعية النووية الصينية، في مقابلة مع صحيفة تشاينا مورنينغ بوست، إن “انهيار الجبل قد يؤدي إلى تسرب الإشعاعات النووية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الصين”.

وأضاف أن “زيادة حجم القنابل جعلت خطر تفجير قمة الجبل أكثر احتمالاً”.

ونقلت صحيفة ذا تليغراف البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن خبير في الأسلحة النووية الصينية من عام 1964 إلى عام 1990، ويدعى وي شى جى، قوله إن تسرب الإشعاعات في موقع التجارب النووية الكورية الشمالية “لا مفر منه”، مؤكداً أن “الصين غير مستعدة لأية تسريبات إشعاعية على حدودها”.

وذكرت صحيفة إندبندنت أن “خبراء الجيوفيزياء في جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية في مقاطعة انهوي حددوا كل الانفجارات الخمسة السابقة لكوريا الشمالية في منطقة بونجي- ري”.

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