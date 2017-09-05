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عاجل.. إصابة 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار بروسيا

on September 5, 2017

أفادت قناة سي بي سي اكسترا، اليوم الثلاثاء، في خبر عاجل لها، بإصابة 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار فى مدرسة بالقرب من العاصمة الروسية موسكو


.إصابة 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار بروسيا.
أفادت قناة سي بي سي اكسترا، اليوم الثلاثاء، في خبر عاجل لها، بإصابة 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار فى مدرسة بالقرب من العاصمة الروسية موسكو

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