عاجل.. إصابة 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار بروسيا
on September 5, 2017
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أفادت قناة سي بي سي اكسترا، اليوم الثلاثاء، في خبر عاجل لها، بإصابة 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار فى مدرسة بالقرب من العاصمة الروسية موسكو
.إصابة 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار بروسيا.
أفادت قناة سي بي سي اكسترا، اليوم الثلاثاء، في خبر عاجل لها، بإصابة 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار فى مدرسة بالقرب من العاصمة الروسية موسكو
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