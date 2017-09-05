رجل أعمال مصرى يقترب من شراء شركة طاقة إسرائيلية on September 5, 2017

ذكرت صحيفة إسرائيلية، أن رجل الأعمال المصري صادق وهبة، يقترب من شراء شركة طاقة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي “عيدان عوفر” مالك شركة “زيم” الإسرائيلية المتكاملة لخدمات الشحن.

وأوضحت صحيفة كلكست الاقتصادية، أن صندوق “سكارد كابيتال” الاستثماري والمتخصص في مجال البنية التحتية هو المرشح الرئيسي لشراء شركة “آي سي باور” بقيمة 1.2 إلى 1.3 مليار دولار، وذلك بعد أن قدم أعلى عرض، ومن بعده عرض لشركة أمريكية.

وأشارت الصحيفة تحت عنوان “مصرفي مصري يقترب من شراء آي سي باور” إلى أن الصندوق “سكارد كابيتال” مؤسسه ويديره، رجل الأعمال صادق وهبة، حفيد رئيس الوزراء المصري الأسبق، يوسف باشا وهبة “1852 ـ 1934″، لافتة إلى أن الشركة التي يمتلكها عيدان يشارك فيها بـ63% من أسهمها.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية، أن “سكارد كابيتال” تدير أصولًا تبلغ قيمتها 4.4 مليار دولار، وصندوقًا قيمته 6.5 مليار دولار من أجل استغلال الطلب المتزايد على أصول البنية التحتية.

يذكر أن صادق وهبة رجل أعمال مصري من مواليد عام 1965، وحاصل على دكتوراة في الاقتصاد من جامعة هارفارد، وماجستير في الاقتصاد من لندن، وذلك بعد أن حصل على الشهادة الجامعية الأولى في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية، وهو أحد رواد مجال البنية التحتية الآن بالولايات المتحدة الأمريكية.

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