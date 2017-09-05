حرب نهاية العالم.. سيناريوهات المواجهة بين كوريا الشمالية وأمريكا on September 5, 2017

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الساعة نيوز كتب- كريم ربيع وأشرقت عرابي:

اشتعال حرب عالمية ثالثة، وتوقعات باستخدام أسلحة النووي يهدد العالم بأكمله.. كل هذه تكهنات أثارها إطلاق كوريا الشمالية قنبلة هيدروجينية، خلفت وراءها هزات أرضية وسياسية على حد سواء، حيث تصاعدت حدة التوترات الدولية عقب إعلان “بيونج يانج” نجاحها في صنع رأس حربي هيدروجيني، وأن اختباره كان ناجحًا.

3 سيناريوهات متوقعة



أكدت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وخبيرة العلاقات الخارجية، أن هناك مؤشرات تقود إلى سيناريوهات بعينها، فالأساس في السياسة الخارجية لكوريا الشمالية، أن من يمتلك القوة من سيبقي على قيد الحياة، والدليل على ذلك حديثهم عن الوضع العراقي، حينما تخلت الدولة عن سلاحها، وعلى الجانب الآخر فالأساس في السياسة الخارجية الأمريكية هو الحد من انتشار السلاح النووي.

وأوضحت، أن المؤشر الثاني يتعلق بشخصية الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التي تتسم بعدم الاتزان والمخاطرة، في مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تتسم شخصيته بالشعبوية، ويواجه أزمة على الصعيد الداخلي بسبب خطابه وعلاقته بروسيا، ويحتاج إلى قضية يحاول من خلالها صرف شعبه عن انتقاده وأمور أخرى.

وتابعت: “انضمام كوريا الشمالية لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية قد يكون سلاحًا يتم استخدامه ضدها”، معقبة: “سيناريو اندلاع حرب عالمية ثالثة ليس ببعيد، خاصة في ظل نظامين يتسمان بالشعبوية، ورئيسين لديهما نوع من عدم الاتزان والرغبة في إشغال الرأي العام بقضية مؤرقة، وعدم جدوى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية “العصا والجزرة” عبر فرض مزيد من القيود الدولية على كوريا الشمالية”.

وعن السيناريو الأقرب من وجهة نظرها، أكدت أن الأقرب حدوثه هو إعادة النظر في اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، لتكون اتفاقية عادلة ويتم تطبيقها على الجميع، وانضمام دول لم تكن منضمة مثل الهند وباكستان وإسرائيل، ومن لم يلتزم سيتعرض لعقوبات دولية صارمة.

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