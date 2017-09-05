البيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخيارات on September 5, 2017

البيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخيارات.

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية، مؤكدا على ضرورة طرح جميع الخيارات لللتعامل مع الأزمة في شبه الجزيرة.

من جانب آخر أشار البيت الأبيض إلى أنه ينبغي على روسيا والصين عمل المزيد للتصدي للخطر الناجم عن بيونجيانج.

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