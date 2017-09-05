أكاديمي: روسيا لن تؤيد الصين وكوريا الشمالية في أي مواجهة مع أمريكا on September 5, 2017



قال الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن روسيا لا يمكن أن تغامر بعلاقاتها مع اليابان وكوريا الجنوبية، من أجل كوريا الشمالية، ولا يوجد تحالف رسمي بين موسكو وبكين، موضحًا، أنهم في حالة حرج من إعلانات ملك كوريا الشمالية لمغامرات خطيره، مثل القنابل الهيدروجينية والبلاستيكية.

وأكد ميجائيل، خلال لقائه عبر شاشة الغد الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن اليابان والفلبين ومجموعة اسين الاقتصادية والتجارية تؤيد موقف أمريكا، ولن تستطيع روسيا مخاصمة اليابان، وهي شريك تجاري لها، للحفاظ علي نظام متهالك، ومتطرف في كوريا الشمالية.

وأشار ميخائل، إلي أن أمريكا تخشي أن تضيع مهابتها، وتموت فكرة الردع النووي، في ظل وجود شخص مغامر، يحاول أن يكسر كل التعاريف الدولية التي تضع حدًا لاستخدام القوة العسكرية، لذلك تحاول احتواء الأزمة لمواجهة الخطر.

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