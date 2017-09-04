مفاجأة قد تطيح بـ”ترامب” من رئاسة أمريكا on September 4, 2017

توقع مؤسس موقع “ويكيليكس”، جوليان أسانج، الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حال قام الأخير بتعليق التبادل التجاري مع الصين بسبب كوريا الشمالية.

وكتب أسانج على “تويتر”: “90 بالمائة مع تجارة كوريا الشمالية مع الصين، في حال قام ترامب بتعليق التبادل التجاري مع الصين الذي يبلغ 650 مليار دولار سيتم الإطاحة به فورا”.

وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقطع العلاقات التجارية مع الدول التي ترتبط بأنشطة تجارية مع كوريا الشمالية، رداً على إعلان بيونغ يانغ إجراء أقوى تجربة نووية في تاريخها.

وكتب ترامب على حسابه في تويتر: “الولايات المتحدة تبحث إمكان وضع حد لكل التبادلات التجارية مع أي بلد تربطه أعمال ببيونغ يانغ، إضافة إلى خيارات أخرى”.

وأجرت كوريا الشمالية سادس وأقوى تجاربها النووية أمس الأحد 3 سبتمبر، والتي قالت إنها كانت قنبلة هيدروجينية متطورة سيتم وضعها على صاروخ بعيد المدى.

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