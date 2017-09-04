متطرفون ينفذون اعتداء عنصريا على مسجد في هولندا: لا نريدكم بيننا! on September 4, 2017

نفذت مجموعة من اليمين المتطرف، اعتداءً إسلاموفوبيًا على مسجد “التوحيد”، التابع لوقف الديانة التركي، في هولندا.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول أن أعضاء من حركة “إد فيرزيت” (اليمينية المتطرفة)، علقوا لافتة تحمل عبارات عنصرية، على مئذنة المسجد، الذي تستمر أعمال بنائه في مدينة “فينلو” (شرق).

واللافتة تحمل عبارات مكتوبة باللغتين التركية، والهولندية مضمونها: “ابتعد عن هنا، فهولندا لنا، لا نريد مسجدا في حيّنا، لا نريد الإسلاميين”.

وتبنت الحركة الاعتداء، ونشرت صورة اللافتة، والمنفذين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مكتوبة تحتها عبارة: “احتلّينا المسجد”.

وفي حديثه للأناضول، قال أحمد دورسون، المشرف على أعمال المسجد، التابع لوقف الديانة التركي: “لأول مرة منذ 30 سنة يقع اعتداء من هذا القبيل في المنطقة”.

وأوضح المصدر نفسه أن الشرطة أوقفت منفذي الاعتداء، وعززت من إجراءاتها الأمنية حول المسجد.

التعليقات