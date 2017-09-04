خفر السواحل الروماني يعترض زورقا يقل مهاجرين on September 4, 2017

قال خفر السواحل الروماني إنه اعترضت زورق صيد في البحر الأسود، كان يقل 87 مهاجرا قرب سواحلها.

وبحسب فرانس برس فقد ذكر المتحدث باسم خفر السواحل أن “المركب كان يقل 48 رجلا و16 امرأة و23 طفلا”.

وأضاف أن “الشرطة الرومانية أرسلت إنذارا للمركب الذي رصد على بعد 14 ميلا بحريا قبالة الساحل الروماني، إلا أن المركب لم يستجب لإنذارات الشرطة، قبل أن ترسل له زورقين لمسايرته إلى ميناء ميديا الروماني”.

يشار إلى أنه سبق وأن تم اعتراض مركبين في البحر الأسود في نهاية أغسطس/آب الماضي، كانا يقلان 69 مهاجرا غير شرعي وفدوا من سوريا والعراق.

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