تعرف على بركان يلوستون الذي تتخوف اميركا ان يستهدف من فبل كوريا الشماليك on September 4, 2017





أصيبت الولايات المتحدة بالذعر والقلق بعد أن أعلنت بيونغ يانغ عن اختبار قنبلة هيدروجينية، لأن كوريا الشمالية “لمحت” أنها قادرة على تفجير يلوستون.

وهذا الصباح علم العالم كله أن كوريا الشمالية أجرت تجربة نووية سادسة.



الانفجار النووي في كوريا الشمالية أقوى بخمسة أضعاف من انفجار ناغازاكي

بعد ذلك مباشرة، قال زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون إنه أجرى تجربة ناجحة جدا لقنبلة هيدروجينية.

أصبح “البركان الهائل” تحت حديقة يلوستون الأمريكية، نقطة بحث هامة للعلماء الذين رصدوا نشاطا بركانيا “مشؤوما”

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وأوضح علماء جامعة، أوتا، المسؤولون عن مراقبة “البركان الهائل” في Wyoming، أن سلسلة مكونة من 464 هزة أرضية، بدأت يوم 12 يونيو، حيث بلغت قوة زلزال 15 يونيو، 4.5 درجة.

وقال العلماء في بيان صادر عنهم: “يقع مركز الصدمة في حديقة يلوستون الوطنية، على بعد 8 أميال شمال شرق مدينة “غرب يلوستون” في مونتانا. وتعرضت المنطقة لأعلى عدد من الهزات الأرضية في غضون أسبوع واحد، خلال السنوات الخمس الماضية”.

وأشار الباحثون إلى أن السلسلة شملت ما يقرب من 30 هزة بقوة 2 درجة، و4 هزات أرضية قوتها 3 أو أكثر، بما في ذلك الزلزال الأقوى الذي ضرب المنطقة بقوة 4.5 درجة.

ويبدو أن هناك داعيا للقلق من الآثار المدمرة لثوران “البركان الهائل”، الذي ثار آخر مرة قبل 640 ألف عاما.

وأوضح تقرير نُشر عام 2014، أنه حتى مع الانفجارات والزلازل وارتفاع الأرض الملحوظ، فإن الثورات البركانية الأكثر احتمالا، ستكون ذات تأثير ضئيل خارج الحديقة نفسها.

الجدير بالذكر، أن منطقة يلوستون، تشهد ما يقرب من 1000 إلى 3000 زلزال سنويا، ولكن معظمها غير محسوس بها.

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