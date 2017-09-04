الأمير وليام وكيت ميدلتون في انتظار مولودهما الثالث on September 4, 2017

قال مكتب الأمير وليام ابن ولي العهد البريطاني، وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، الإثنين 4 سبتمبر/أيلول 2017، إن الأميرين في انتظار مولودهما الثالث.

وقال بيان صادر عن قصر كينسنغتون: “يعلن دوق ودوقة كمبردج أن دوقة كمبردج في انتظار مولودها الثالث… أسعد الخبر الملكة وأفراد أسرتي الأميرين”.

وقال البيان إن كيت تعاني الغثيان في فترة الصباح كما كان الحال في حملَيها السابقين، وألغت برنامجها الرسمي ليوم الإثنين.

وكان وليام وكيت رُزقا بجورج (4 أعوام) وتشارلوت (عامان). وطفلهما الثالث سيكون ترتيبه الخامس على عرش بريطانيا.

ووليام (35 عاماً)، الشقيق الأكبر للأمير تشارلز، هو الأول في الترتيب على العرش وهو حفيد الملكة إليزابيث.

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