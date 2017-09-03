كوريا الشمالية تقول إنها طورت قنبلة هيدروجينية متقدمة on September 3, 2017



كوريا الشمالية تقول إنها طورت قنبلة هيدروجينية متقدمةسول – (د ب أ) ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، أن علماء كوريا الشمالية قاموا ببناء قنبلة هيدروجينية متقدمة يمكن تركيبها على صاروخ باليستي عابر للقارات. إعلان

وذكرت وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم كيم جونج أون كان حاضرا في مصنع عندما تم تحميل السلاح النووي على صاروخ. وذكرت الوكالة أن القنبلة لديها قوة متفجرة قابلة للتعديل حتى “مئات” من الكيلوتونات ويمكن تفجيرها على ارتفاعات عالية. وفي يناير 2016، ادعت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية، وهو الاختبار الرابع لسلاح ذري، ولكن الخبراء الغربيين شككوا في أن بيونجيانج لديها قنبلة هيدروجينية . وكانت كوريا الشمالية قد صعدت من حدة التوتر الإقليمي الأسبوع الماضي من خلال إطلاق صاروخ باليستي حلق فوق اليابان في تحد لقرارات الأمم المتحدة وعقوبات جديدة فرضت الشهر الماضي ويتوقع أن تخفض عائدات صادراتها بمقدار الثلث. وجاء الاطلاق بعد ان اختبرت بيونجيانج صاروخين عابرين للقارات في يوليو وادعت أن الأراضي الأمريكية تقع في نطاق مرمى نيرانها.

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