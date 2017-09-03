«ترامب» يهدد كوريا الشمالية بعد تفجير القنبلة الهيدروجينية on September 3, 2017

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن ممارسات كوريا الشمالية العدائية والخطيرة مستمرة ضد الولايات المتحدة، واصفًا إياها بالدولة الشريرة وأنها تسبب حرجًا للصين التي تحاول المساعدة لإنهاء الأزمة.

وجاء ذلك ردًا على تجربة نووية أجرتها بيونج يانج، صباح اليوم، حيث فجرت كوريا الشمالية قنبلة هيدروجينية تتميز بقوة تدميرية كبيرة، يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات، وأن كيم جونغ أون تفقد بنفسه عملية تطوير القنبلة.

وقال الرئيس الأمريكي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كوريا الشمالية دولة شريرة وأصبحت تشكل تهديدًا عظيمًا وحرجًا كبيرًا للصين التي تحاول المساعدة ولكن دون نجاح يذكر”.

وأضاف: “كوريا الجنوبية اكتشفت أن سياسية الحوار مع جارتها الشمالية لن تنفع، فهي لا تفهم سوى شيء واحد”، وذلك في إشارة إلى العمل العسكري ضدها.

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