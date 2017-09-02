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عاجل: اخلاء طائرة في بروكسل بسبب إنذار بوجود قنبلة

on September 2, 2017

عاجل: وسائل اعلام بلجيكية: اخلاء طائرة في مطار في بروكسل بسبب إنذار بوجود قنبلة.


اخلاء طائرة في مطار في بروكسل بسبب إنذار بوجود قنبلة.

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