مصرع وإصابة 47 طالبة بحادث انقلاب حافلة في إيران on September 1, 2017

لقي 12 طالبة على الأقل مصرعهن، وأصيب 35 آخرون، 13 منهم في حالة حرجة، بحادث انقلاب حافلة كانت تقل مجموعة من الطالبات في جنوب إيران.

وقال سعيد إجرائي الخبير بمركز إدارة الطوارئ في مدينة داريا في محافظة هرمزكان (جنوب)، إن حادث انقلاب الحافلة وقع الساعة الرابعة فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن سائق الحافلة ضمن قتلى الحادث.

وأضاف أنه تم إرسال 13 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الطالبات المصابات إلى المستشفى، مشيرا إلى أن 13 منهن في حالة حرجة.

وكانت الحافلة متجهة من محافظة هرمزكان إلى مدينة شيراز، حينما تعرضت للحادث قرب مدينة داريا الواقعة على بُعد 225 كيلو مترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة شيراز، مركز محافظة فارس، جنوب إيران.

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