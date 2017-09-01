حادث سير يقتل 12 طالبة في إيران ليلة العيد on September 1, 2017

أعلنت وسائل إعلام ايرانية، مصرع 12 طالبة في حادث سير جنوب البلاد، أثناء توجههن للمشاركة في نشاط ثقافي.

وذكرت تقارير، الجمعة، أن الحادث وقع أثناء الليل عندما انقلبت حافلة تقل 45 فتاة على طريق سريع يربط مدينة دراب ومدينة شيراز على بعد حوالى 1100 كيلومتر جنوب العاصمة.

وأضافت التقارير أن 33 فتاة أخرى أصبن في الحادث ونقلن إلى المستشفيات، 10 منهن في حالة حرجة.

وكانت الفتيات، ومعظمهن في المرحلة الإعدادية، في طريقهن من مدينة رودان جنوبي إيران، للمشاركة في مسابقة الطلاب الموهوبين في شيراز.

وتسجل إيران معدلات مرتفعة من حوادث السير كل سنة، حيث يلقى قرابة 17 شخص حتفهم سنويا في حوادث الطرق، وغالبا ما يلقى باللوم على مزيج تجاهل قوانين المرور، والمركبات غير الآمنة، وعدم كفاية خدمات الطوارئ.

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