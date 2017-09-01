باريس: كوريا الشمالية ستكون خلال أشهر قادرة على ضرب الولايات المتحدة on September 1, 2017

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الجمعة أن كوريا الشمالية ستكون خلال بضعة أشهر قادرة على ضرب الولايات المتحدة وربما أوروبا محذرا من وضع “خطير جدا”.

وقال لودريان لإذاعة لوكسمبورغ “هل علينا أن نخاف من كوريا الشمالية؟ نعم، الوضع خطير جدا”.

وأضاف “نرى أن كوريا الشمالية تحدد هدفا لها أن تمتلك في الغد صواريخ قادرة على حمل السلاح النووي. خلال بضعة أشهر سيصبح هذا حقيقة وحينها، عندما تصبح لديها الوسائل لضرب الولايات المتحدة وربما أوروبا بالسلاح النووي، واليابان والصين على الأقل، سيصبح الوضع متفجرا، لهذا ينبغي استباق الأمور”.

وأضاف “ينبغي أن تعود كوريا الشمالية إلى المفاوضات”.



أدت تجربة اطلاق صاروخ بالستي عابر كوري شمالي من نوع هواسونغ-12 عبر الثلاثاء فوق اليابان إلى تأزيم الوضع في شبه الجزيرة الكورية بعد تجربتي اطلاق صواريخ بالستية بدا انها قادرة على بلوغ الأراضي الأميركية.ورغم ادانة هذه التجارب، غير ان الدول منقسمة بشأن كيفية التعامل مع كوريا الشمالية وهناك تساؤل بشأن مدى التوافق حيال ذلك داخل الإدارة الأميركية نفسها.

أما الصين، أبرز حليف لكوريا الشمالية، فتعارض فرض عقوبات جديدة مثلما طالبت بذلك اليابان وعواصم غربية.

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