عاجل..استنفار في السويد بعد هجوم بالسكين على رجل أمن on August 31, 2017

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عاجل..استنفار في السويد بعد هجوم بالسكين على رجل أمن

عبير الوردي دولية

أصيب ضابط شرطة سويدي، صباح اليوم الخميس، بجروح، إثر طعنه من قبل أحد الأشخاص في ستوكهولم.

وأعلنت الشرطة أن ضابطا في الشرطة أصيب بجروح في هجوم نفذه شاب بسكين وسط العاصمة السويدية.

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