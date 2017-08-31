اعتقال رجل يحمل سكينًا في كاتدرائية “وستمنستر” بلندن on August 31, 2017

l ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، القبض على رجل يحمل سكينًا في محيط كاتدرائية وستمنستر للاشتباه في تصرفاته، وذلك بعد أيام من اعتقال آخر يحمل سكينًا خارج قصر باكنجهام في العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن متحدث باسم الشرطة البريطانية قوله إن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على رجل يحمل سكينًا عسكريًا في حوالي الساعة الثانية عشرة إلا ربعا بالتوقيت المحلي، وذلك أثناء قيام الشرطة بدورية في شارع فيكتوريا بمنطقة وستمنستر.

وأضاف أن الرجل كان يتحدث مع أحد المارة وتصرف تصرفات مريبة، ما أثار الشك في رجال الأمن، مشيرا إلى أنه تم اعتقاله فورًا واقتياده إلى مركز شرطة وسط لندن.

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