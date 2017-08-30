توضيح رسمي من بيونج يانج للتجربة الصاروخية: تستهدف المناورات الأمريكية on August 30, 2017

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أول توضيح رسمي من بيونج يانج للتجربة الصاروخية: تستهدف المناورات الأمريكية الأربعاء 30/أغسطس/2017 – 02:00 ص

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ارشيفية



ارشيفية

رويترز

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على إطلاق الصاروخ الباليستي المتوسط المدى هواسونج-12 أمس الثلاثاء، وذلك لمواجهة التدريبات العسكرية المشتركة التي يجريها الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله “التدريب الحالي لإطلاق صاروخ باليستي مثل حرب حقيقية وهو الخطوة الأولى من العملية العسكرية للجيش الشعبي الكوري في المحيط الهادي ومقدمة جادة لاحتواء جوام”.

يشار إلى أن الجيش الشعبي الكوري هو الجيش الكوري الشمالي، حيث هددت كوريا الشمالية هذا الشهر بإطلاق أربعة صواريخ هواسونج-12 في البحر قرب منطقة جوام الأمريكية بعد ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بيونجيانج ستواجه “النار والغضب” إذا هددت الولايات المتحدة.

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