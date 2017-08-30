تقرير يحذر من احتلال امريكا للمكسيك وفنزويلا ودول امريكا الجنوبية

اورد تقرير لمنظمة العدل والتنمية احدى المنظمات الدولية للدراسات دعم واشنطن لانقلابات عسكرية وشيكة داخل دول امريكا الجنوبية للتخلص من الرئيس الفنزويلى وحكومات دول امريكا الجنوبية وخاصة الحكومات التى تتقارب مع الصين اضافة الى مخاوف ادارة ترامب من اى وجود صينى اقتصادى او عسكرى داخل دول المكسيك وفنزويلا وكوبا او نشر الصين لدرع صاروخى بامريكا الجنوبية
وحذر التقرير من اقدام واشنطن على ارسال قوات عسكرية امريكية الى دول امريكا الجنوبية والمكسيك وفنزويلا او دعم الاضطرابات داخل دول امريكا الجنوبية للتخلص من الحكومات اليسارية والشيوعية هناك التى تتجه نحو الصين او روسيا
واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى القيادى بالمجلس السياسى للمعارضة بالشرق الاوسط ان هناك مخاوف لدى ادارة ترامب من اقدام دول امريكا الجنوبية على تاسيس صندوق نقد امريكى جنوبى مع الصين واصدار عملة موحدة على غرار اليورو باوروبا لمواجهة الهيمنة الامريكية على الاقتصاد الدولى