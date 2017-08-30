تقرير يحذر من احتلال امريكا للمكسيك وفنزويلا ودول امريكا الجنوبية on August 30, 2017



اورد تقرير لمنظمة العدل والتنمية احدى المنظمات الدولية للدراسات دعم واشنطن لانقلابات عسكرية وشيكة داخل دول امريكا الجنوبية للتخلص من الرئيس الفنزويلى وحكومات دول امريكا الجنوبية وخاصة الحكومات التى تتقارب مع الصين اضافة الى مخاوف ادارة ترامب من اى وجود صينى اقتصادى او عسكرى داخل دول المكسيك وفنزويلا وكوبا او نشر الصين لدرع صاروخى بامريكا الجنوبية

وحذر التقرير من اقدام واشنطن على ارسال قوات عسكرية امريكية الى دول امريكا الجنوبية والمكسيك وفنزويلا او دعم الاضطرابات داخل دول امريكا الجنوبية للتخلص من الحكومات اليسارية والشيوعية هناك التى تتجه نحو الصين او روسيا

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى القيادى بالمجلس السياسى للمعارضة بالشرق الاوسط ان هناك مخاوف لدى ادارة ترامب من اقدام دول امريكا الجنوبية على تاسيس صندوق نقد امريكى جنوبى مع الصين واصدار عملة موحدة على غرار اليورو باوروبا لمواجهة الهيمنة الامريكية على الاقتصاد الدولى

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