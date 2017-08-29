اليابان: صاروخ كوريا الشمالية تحطم إلى ثلاثة أجزاء وسقط فى البحر on August 29, 2017

أعلنت الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا مر فوق شمال اليابان فى ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلى.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن صاروخ كوريا الشمالية تحطم إلى ثلاثة أجزاء وسقط فى المياه قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية.

ونصحت الحكومة الناس فى المنطقة باتخاذ الاحتياطات ولكن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى وقوع أضرار، ولم يحاول الجيش اليابانى إسقاط الصاروخ الذى مر فوق الأراضى اليابانية عند الساعة 6.06 صباحا بالتوقيت.

وكان قد أعلن الجيش الكورى الجنوبى أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا لم يتسن تحديد طبيعته من منطقة قريبة من عاصمتها بيونج يانج فى الاتجاه الشرقى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقى.

وأعلن مسؤول يابانى، أن الصاروخ الباليستى الذى أطلقته كوريا الشمالية يمثل تهديدا جديا وغير مسبوق.

التعليقات