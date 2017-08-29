أمريكا وكوريا الجنوبية يتفقان على الرد على بيونج يانج عسكريا on August 29, 2017

اتفق رئيسا هيئتى الأركان المشتركة الأمريكية والكورية الجنوبية على اتخاذ إجراءات أشد ضد كوريا الشمالية، بما فى ذلك الرد العسكرى، بحسب “اسبوتنك”.

جاء ذلك فى اتصال هاتفى بين الرئيسين، بحسب وكالة أنباء يونهاب. ونقلت الوكالة عن حكومة كوريا الجنوبية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إمكانيه نشر وسائل دفاع “استراتيجية” فى كوريا الجنوبية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاحون”، قد اصدت بيانا مقتضبا أكدت فيه على أن صاروخ كوريا الشمالية أحددث فوضى فوق أجواء اليابان. وقال البيان: “لم يشكل الصاروخ أى تهديد لأمريكا الشمالية، والعسكريون الأمريكيون فى عملية جمع المزيد من المعلومات”.

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